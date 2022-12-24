Экс-коллеги время от времени переписываются.

Известный украинский юморист Евгений Кошевой посетил программу "Сніданок з 1+1" и рассказал, общался ли с Зеленским после визита президента в США. Вот что он сказал:

"Я смотрел не полностью. Я потом читал эти тезисы все, весь тот посыл, который он давал в Конгрессе. Я ему написал: "Ты снова весь мир поставил на уши".

По словам Кошевого, Зеленский кратко ответил, поблагодарив друга.

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Евгений добавил, что в новых выпусках "Вечернего квартала" шутки над президентом все же будут. Например, в сценарий попала ставшая мемом фраза о том, что ему никто не готовит завтраки.

"Ну вот сейчас, после того, что он сказал, что ему никто не готовит завтраки, будет у нас и такой номер. После взгляда Елены, это будет четко. И сейчас, смотри, после поцелуя Нэнси Пелоси в Конгрессе, после того, как он подарил флаг, все мы знаем прекрасно мем с ножом. Кто-то уже приклеил лицо Елены Владимировны. Она уже стоит с ножом и ждет Владимира Александровича домой".

Отметим, новый "Вечерний Квартал" покажут 24 и 31 декабря.

Артисты рассказали, что таким образом пытаются поднять боевой дух своих поклонников и поддержать их в эти нелегкие времена. Также следует ждать выступлений от Светланы Тарабаровой, ROXOLANA, POSITIFF, Michelle Andrade и других.

Напомним, звезды "Вечернего Квартала" выпустили свою версию "Шо ви браття" и показали сгоревший Кремль.

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