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Тина Кароль показала лицо без макияжа

10:08, 21 апреля 2020
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Instagram Тина Кароль

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Снимок появился в "историях" на официальной странице Тины Кароль в Instagram.

На снимке на лице у певицы отсутствует макияж, из-за чего она выглядит очень нежно и молодо. 

Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес. На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками.

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Теги: #Тина Кароль#Тина Кароль фото