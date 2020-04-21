Тина Кароль показала лицо без макияжа

На снимке на лице у певицы отсутствует макияж, из-за чего она выглядит очень нежно и молодо.

35-летняя украинская певица Тина Кароль очаровала сеть нежным фото без макияжа. Читайте такжеСексуальная Рианна показала свои изгибы на пикантном фото Снимок появился в "историях" на официальной странице Тины Кароль в Instagram. На снимке на лице у певицы отсутствует макияж, из-за чего она выглядит очень нежно и молодо. Как сообщал УНИАН, ранее супермодель Эмили Ратаковски опубликовала фото топлес. На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в ванной комнате без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь руками.

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