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Сексуальная Рианна показала свои изгибы на пикантном фото

13:32, 20 апреля 2020
Звезды
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Instagram Рианна

Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

Instagram Рианна

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Барбадосская красотка позировала в сексуальном атласном платье с открытой спиной и плечами. Певица уложила волосы крупными локонами и сделала макияж в пастельных тонах. Рианна облокотилась руками на стол и красиво выгнула спину. 

За 8 часов ее снимок лайкнуло более двух миллионов человек. 

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Теги: #певица#Рианна