Сексуальная Рианна показала свои изгибы на пикантном фото

Барбадосская красотка позировала в сексуальном атласном платье с открытой спиной и плечами.

Известная певица Рианна снялась в новой фотосессии.

Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

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Барбадосская красотка позировала в сексуальном атласном платье с открытой спиной и плечами. Певица уложила волосы крупными локонами и сделала макияж в пастельных тонах. Рианна облокотилась руками на стол и красиво выгнула спину.

За 8 часов ее снимок лайкнуло более двух миллионов человек.