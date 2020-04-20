Сексуальная Рианна показала свои изгибы на пикантном фото
13:32, 20 апреля 2020Звезды
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Барбадосская красотка позировала в сексуальном атласном платье с открытой спиной и плечами.
Instagram Рианна
Известная певица Рианна снялась в новой фотосессии.
Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.
Instagram Рианна
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Барбадосская красотка позировала в сексуальном атласном платье с открытой спиной и плечами. Певица уложила волосы крупными локонами и сделала макияж в пастельных тонах. Рианна облокотилась руками на стол и красиво выгнула спину.
За 8 часов ее снимок лайкнуло более двух миллионов человек.
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