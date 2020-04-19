Появились новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

По информации СМИ, вместе с Заворотнюк в клинике живет ее муж.

Состояние известной актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили ее активное лечение.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас Анастасию регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно", - утверждают журналисты.

По информации Mash, вместе с Заворотнюк в клинике живет ее муж Петр Чернышев. Он постоянно рядом с актрисой.

В то же время, Telegram-канал "НеМалахов" сообщает, что Анастасия Заворотнюк находится дома, в Крекшино.

"Прекрасная няня" соблюдает самоизоляцию с семьей из-за пандемии коронавируса. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии, сейчас она восстанавливается. Никто и никуда ее не возит. Дома и стены помогают", - пишут журналисты "НеМалахова".

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.