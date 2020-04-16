Светлана Лобода блеснула шикарной фигурой в откровенном образе (фото)
20:29, 16 апреля 2020Звезды
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На снимках можно увидеть, что Лобода - обладательница прекрасной фигуры.
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила своих подписчиков в Instagram роскошной фигурой.
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Соответствующие снимки артистка опубликовала в сети. В кадре "суперзвезда" предстала в сдельном купальнике оригинального кроя - без бретелей и с вырезом на животе.
На фотографиях можно рассмотреть идеальный пресс Лободы, сочную грудь и стройные ножки.
"Готовлюсь к выходу из карантина...", - написала Светлана и сопроводила пост хештегами #наспорте и #ипирожках.
Ранее украинская 29-летняя певица Надя Дорофеева призвала своих подписчиков в Instagram оставаться дома во время карантина, опубликовав сексуальное и одновременно нежное фото.
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