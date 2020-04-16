Джонни Депп завел страницу в Instagram и сразу же заинтриговал фанатов (фото)
19:48, 16 апреля 2020Звезды
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За первые два часа снимок с Деппом набрал более 300 тысяч лайков.
Депп появился в Instagram / instagram.com/johnnydepp
Американский актер, звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп зарегистрировался в Instagram. Об этом свидетельсвует синяя галочка верификации в аккаунте.
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56-летний голливудский актер запостил фото, на котором сидит в клетчатой рубашке и джинсах при свечах.
Депп в первом же посте заинтриговал своих фанатов.
"Всем привет... Кое-что снимаю для вас прямо сейчас... Дайте мне минутку", - написал Джонни под первой фотографией.
Ранее СМИ сообщали, что студия Disney может вернуть Джонни Деппа в приключенческую франшизу «Пираты Карибского моря».
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