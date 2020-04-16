Принц Гарри и Меган Маркл не остались в стороне пандемии коронавируса: пара сделала щедрое пожертвование

Сассексы приняли решение пожертвовать 90000 фунтов стерлингов, полученных от трансляции их королевской свадьбы, в благотворительную организацию Feeding Britain, которую возглавляет архиепископ Кентерберийский.

Герцог и герцогиня Сассекские пожертвовали крупную сумму денег одной из благотворительных организаций.

После переезда из Канады в Лос-Анджелес герцогиня Меган и принц Гарри успели зарегистрировать собственную торговую марку Archewell, но их благотворительная организация пока не работает из-за пандемии коронавируса. Однако это не повод не заниматься благотворительностью.

Пресс-секретарь Меган и Гарри объявил, что Сассексы приняли решение пожертвовать 90000 фунтов стерлингов, полученных от трансляции их королевской свадьбы, в благотворительную организацию Feeding Britain, которую возглавляет архиепископ Кентерберийский. Именно он, к слову, венчал пару.

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Как сообщает издание Town&Country, еще во время свадьбы Гарри и Меган договорились, что, если будет получена какая-то избыточная прибыль от трансляции BBC, эти деньги пойдут в тот благотворительный фонд, который они выберут. Их уведомили о средствах примерно в то время, когда началась эпидемия COVID-19.

Сообщается, что эти деньги будут потрачены на продовольственные нужды общин в Великобритании. Недавно герцог и герцогиня провели в телефонном режиме беседу с архиепископом Кентерберийским и с первых уст услышали, как государство помогает гражданам во время пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь пары заявил, что герцог и герцогиня рады, что могут быть полезными и быть уверенными, что деньги пойдут на благое дело. Пожертвование поможет семьям, которые подвергаются большему риску голода, а это десятки тысяч детей.

В январе 2019 года герцогиня Меган и принц Гарри во визита в Биркенхед посетили супермаркет Feeding First Citizens' Supermarket, где впервые познакомились с работой данной организации. И были очень ею впечатлены.