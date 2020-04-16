Горячая Селена Гомес снялась в провокационной фотосессии
13:38, 16 апреля 2020Звезды
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Звезда поделилась фотографиями в грязной белой майке и коротких шортах на фоне шин и в красной машине.
27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии / Instagram interviewmag
27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии для издания Interview.
Звезда поделилась фотографиями в грязной белой майке и коротких шортах на фоне шин и в красной машине.
Instagram interviewmag
Instagram interviewmag
Съемка называется The Road.
Отметим, что на снимках певица выглядит значительно похудевшей. Еще не так давно на фотографиях в купальнике был хорошо заметен лишний вес и целлюлит певицы.
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