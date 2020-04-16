Горячая Селена Гомес снялась в провокационной фотосессии

Звезда поделилась фотографиями в грязной белой майке и коротких шортах на фоне шин и в красной машине.

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии для издания Interview.

Звезда поделилась фотографиями в грязной белой майке и коротких шортах на фоне шин и в красной машине.

Съемка называется The Road.

Отметим, что на снимках певица выглядит значительно похудевшей. Еще не так давно на фотографиях в купальнике был хорошо заметен лишний вес и целлюлит певицы.