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Горячая Селена Гомес снялась в провокационной фотосессии

13:38, 16 апреля 2020
Звезды
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27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии / Instagram interviewmag

Звезда поделилась фотографиями в грязной белой майке и коротких шортах на фоне шин и в красной машине.

Instagram interviewmag
Instagram interviewmag

Съемка называется The Road.

Отметим, что на снимках певица выглядит значительно похудевшей. Еще не так давно на фотографиях в купальнике был хорошо заметен лишний вес и целлюлит певицы. 

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Теги: #певица#Селена Гомес