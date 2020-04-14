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Известный российский продюсер поразил фото после похудения: минус 85 килограммов

21:23, 14 апреля 2020
Звезды
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Фадеев заметно похудел / instagram.com/fadeevmaxim

"Был — 196 кг 700 г, стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20–30 кг, и будет ок!", — написал он.

К посту Фадеев прикрепил фото, демонстрирующее результаты его похудения.

Фадеев заметно похудел / instagram.com/fadeevmaxim

Напомним, что во время президентских выборов 2018 года в РФ Фадеев был доверенным лицом Владимира Путина.

Ранее телеведущая Елена Степаненко, которая сбросила 45 килограмм, раскрыла секреты своего похудения.

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