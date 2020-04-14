Известный российский продюсер поразил фото после похудения: минус 85 килограммов
21:23, 14 апреля 2020Звезды
110 0
Фолловеры активно поздравляют Фадеева с отличными результатами.
Фадеев заметно похудел / instagram.com/fadeevmaxim
Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил своим подписчикам в Instagram, что значительно похудел.
"Был — 196 кг 700 г, стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20–30 кг, и будет ок!", — написал он.
К посту Фадеев прикрепил фото, демонстрирующее результаты его похудения.
Фадеев заметно похудел / instagram.com/fadeevmaxim
Напомним, что во время президентских выборов 2018 года в РФ Фадеев был доверенным лицом Владимира Путина.
Ранее телеведущая Елена Степаненко, которая сбросила 45 килограмм, раскрыла секреты своего похудения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter