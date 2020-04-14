Известный российский продюсер поразил фото после похудения: минус 85 килограммов

Фолловеры активно поздравляют Фадеева с отличными результатами.

Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил своим подписчикам в Instagram, что значительно похудел.

"Был — 196 кг 700 г, стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20–30 кг, и будет ок!", — написал он.

К посту Фадеев прикрепил фото, демонстрирующее результаты его похудения.

Напомним, что во время президентских выборов 2018 года в РФ Фадеев был доверенным лицом Владимира Путина.

Ранее телеведущая Елена Степаненко, которая сбросила 45 килограмм, раскрыла секреты своего похудения.