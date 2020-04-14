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32-летняя Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)

13:34, 14 апреля 2020
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Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских

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Снимок опубликован в ее Instagram.

На фото Настя позирует в красной лаковой куртке и джинсах. На лице у нее полностью отсутствует макияж, а волосы распущены. 

Снимок за 3 часа собрал 70 тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских