32-летняя Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)
13:34, 14 апреля 2020Звезды
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На фото Настя позирует в красной лаковой куртке и джинсах. На лице у нее полностью отсутствует макияж, а волосы распущены.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
Instagram Настя Каменских
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Снимок опубликован в ее Instagram.
На фото Настя позирует в красной лаковой куртке и джинсах. На лице у нее полностью отсутствует макияж, а волосы распущены.
Снимок за 3 часа собрал 70 тысяч лайков.
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