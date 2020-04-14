32-летняя Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото)

На фото Настя позирует в красной лаковой куртке и джинсах. На лице у нее полностью отсутствует макияж, а волосы распущены.

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке. Читайте также"Где я была?": больная пневмонией Надежда Бабкина вышла из комы - СМИ Снимок опубликован в ее Instagram. На фото Настя позирует в красной лаковой куртке и джинсах. На лице у нее полностью отсутствует макияж, а волосы распущены. Снимок за 3 часа собрал 70 тысяч лайков.

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