Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram

На снимках изображен ее муж Петр Чернышов и его партнерша по ледовым шоу Татьяна Навка.

Больная раком известная актриса Анастасия Заворотнюк, которую многие знают по сериалу "Моя прекрасная няня", наконец-то опубликовала новые фото в своем Instagram.

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На снимках изображен ее муж Петр Чернышов и его партнерша по ледовым шоу Татьяна Навка.

"Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра", - говорится в опубликованном в Instagram Анастасии Заворотнюк посте.

Неизвестно, кто писал пост - сама звезда сериала "Моя прекрасная няня" либо же ее родственники.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.