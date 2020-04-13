Лобода показала пикантное фото в постели

Певица позирует, лежа на кровати, прикрыв глаза и слегка приоткрыв рот.

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России показала пикантное фото в постели.

Снимок опубликован в ее Instagram.

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На нем певица позирует, лежа на кровати, прикрыв глаза и слегка приоткрыв рот. На губах у нее красная помада, а волосы уложены в красивые локоны.

"Доброе утро. мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спал....", - написала Лобода под фото.

Менее, чем за час, снимок набрал 20 тысяч лайков.