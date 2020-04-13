Тина Кароль удивила появлением в "голом" комбинезоне (фото)
10:39, 13 апреля 2020Звезды
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Певица выложила в сеть видео, на котором появляется в комбинезоне телесного цвета, практически сливающимся с кожей.
Тина Кароль / УНИАН
Тина Кароль последний год радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность.
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На этот раз певица выложила в сеть видео, на котором появляется в комбинезоне телесного цвета, практически сливающимся с кожей. Узоры на костюме имитировали татуировки хной.
Пикантности образу добавляло расположение "татуировок".
Как сообщал УНИАН, мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Тины Кароль на шоу "Голос страны".
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