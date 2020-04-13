Тина Кароль удивила появлением в "голом" комбинезоне (фото)

Певица выложила в сеть видео, на котором появляется в комбинезоне телесного цвета, практически сливающимся с кожей.

Тина Кароль последний год радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность.

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На этот раз певица выложила в сеть видео, на котором появляется в комбинезоне телесного цвета, практически сливающимся с кожей. Узоры на костюме имитировали татуировки хной.

Пикантности образу добавляло расположение "татуировок".

Как сообщал УНИАН, мама Дана Балана спела "свадебную" песню для Тины Кароль на шоу "Голос страны".