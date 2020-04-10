"Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео)

По словам Агаты, сейчас Павел много пьет и ведет себя неадекватно, он поднял на нее руку, выкинул ее телефон и требует, чтобы актриса покинула дом вместе с детьми в разгар пандемии.

Актриса Агата Муцениеце сообщила о том, что ее муж Павел Прилучный ее избил. Актриса расплакалась прямо на видео.

Из-за пандемии коронавируса Павел Прилучный и Агата Муцениеце даже после расставания вынуждены были жить вместе в одном доме. Однако накануне вечером Агата вышла на связь с телефона своей мамы и сообщила о том, что ее бывший супруг ее избил и теперь выгоняет вместе с детьми из дома.

Читайте такжеЭмили Ратаковски показала фото с мужем в постели

По словам Агаты, сейчас Павел много пьет и ведет себя неадекватно, он поднял на нее руку, выкинул ее телефон и требует, чтобы актриса покинула дом вместе с детьми в разгар пандемии. Муцениеце не стала молчать и решила рассказать о происходящем, так как публичность - это ее единственная защита.

«Пандемия дается плохо, я сижу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выкинул его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку. Он не в адеквате, во время пандемии выгоняет нас на улицу, так что завтра мы едем в квартиру. Я не хотела выносить это все, но у меня единственное оружие — публичность. Если сейчас я не скажу, потом это опять все замолчится. Он реально десять дней не просыхает, пьет, видимо, токсины закрыли мозг и вот так случилось. Привет Джигану, как говорится. Надеюсь, переживем эту ночь», - со слезами рассказала Агата.

Как сообщал УНИАН, звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой Агатой Муцениеце.