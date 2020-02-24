Звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой
10:06, 24 февраля 2020Звезды
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По словам Прилучного, после долгих раздумий, он и его супруга приняли решение расстаться.
Прилучный и его супруга приняли решение расстаться / Instagram Павел Прилучный
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись.
Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.
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По его словам, после долгих раздумий, он и его супруга приняли решение расстаться.
"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому", - написал актер.
Знаменитость особо подчеркнул, что в этот непростой период просит СМИ и поклонников проявить солидарность и поддержать их в непростой период.
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