Звезда "Мажора" Прилучный разводится с женой

По словам Прилучного, после долгих раздумий, он и его супруга приняли решение расстаться.

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись.

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

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По его словам, после долгих раздумий, он и его супруга приняли решение расстаться.

"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому", - написал актер.

Знаменитость особо подчеркнул, что в этот непростой период просит СМИ и поклонников проявить солидарность и поддержать их в непростой период.