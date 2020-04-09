Потап и Настя Каменских поучаствовали в популярном флешмобе - рэпер станцевал в платье (видео)

Потап надел черное платье по фигуре с пикантным разрезом на подоле и пушистую голубую шубу жены.

Потап и Настя Каменских на карантине развлекаются, как могут. Звезды не отстают от последних мировых трендов, поэтому решили принять участие в популярном флешмобе под названием “Flip The Switch”. Согласно правилам челленджа, парочки примеряют лук вторых половинок – мужчины "перевоплощаются" в девушек, и наоборот.

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На видео Потап надел черное платье по фигуре с пикантным разрезом на подоле и пушистую голубую шубу жены. А также позаимствовал ее длинные серьги. Он "соблазнительно" двигался в такт треку, пытаясь повторить движения Насти.

Ролик за 15 часов собрал полтора миллиона просмотров. Поклонники пришли в восторг от увиденного и наперебой стали оставлять комментарии.

"Бедные мужики, что не сделают ради любви. Вы классные", "Потап шикарен", - написали фаны.