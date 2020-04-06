Голая на четвереньках: Памела Андерсон поделилась эротическими фото

52-летняя модель решила вспомнить свое звездное прошлое со времен Playboy.

Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась пикантными фотографиями, на одной из которых она запечатлена с молодым человеком абсолютно голая и в провокационной позе.

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«Любовь никогда не подводит», – отметила она в подписи к откровенному фото.

На нем Памела полностью обнаженная на четвереньках склонилась над полуголым парнем.

На втором фото модель засветила свои стройные ноги в классических черных туфлях на шпильке.

«Первое селфи», – призналась актриса.

Многие подписчики модели в комментариях под снимками восхитились идеальной фигурой Памелы. Однако были и такие, кто возмутился, что она публикует старые фотографии, не показывая себя сейчас.

Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.