Голая на четвереньках: Памела Андерсон поделилась эротическими фото
Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась пикантными фотографиями, на одной из которых она запечатлена с молодым человеком абсолютно голая и в провокационной позе.
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«Любовь никогда не подводит», – отметила она в подписи к откровенному фото.
На нем Памела полностью обнаженная на четвереньках склонилась над полуголым парнем.
На втором фото модель засветила свои стройные ноги в классических черных туфлях на шпильке.
«Первое селфи», – призналась актриса.
Многие подписчики модели в комментариях под снимками восхитились идеальной фигурой Памелы. Однако были и такие, кто возмутился, что она публикует старые фотографии, не показывая себя сейчас.
Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.