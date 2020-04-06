Настя Каменских очаровала своей красотой на шоу "Голос страны" (фото)
05:56, 06 апреля 2020Звезды
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Подписчики восхищены красотой Насти.
Каменских прекрасно выглядит / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный во время съемок шоу "Голос страны".
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Звезда позирует на фото в оливковом обтягивающем комбинезоне с очень глубоким декольте и черных стильных босоножках. Дополнила образ исполнительница множеством украшений на шее, волосы Насти уложены в аккуратный пучок.
"Горжусь нашей с ПТП командой! Все они сильные и талантливые. И каждый борется за победу!", – написала Каменских.
"О, Боже, какая красивая", "Красотка", - восхищены ее красотой подписчики.
instagram.com/kamenskux
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