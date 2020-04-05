Модель Белла Хадид показала эротические фото с подругой

Серию снимков девушка опубликовала по случаю дня рождения своей лучшей подруги.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая признана самой красивой женщиной в мире, поделилась серией снимков с подругой.

Фото она традиционно опубликовала в своем Instagram.

«Это ее день рождения! Мой особенный друг, я так тебя люблю и так благодарна за то, что ты есть», – написала Белла в подписи к снимкам.

На некоторых фото девушки в купальниках на пляже или совсем еще юные и топлес.

Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид побывала на ферме, где целовалась с конем.