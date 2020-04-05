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Модель Белла Хадид показала эротические фото с подругой

17:37, 05 апреля 2020
Звезды
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Хадид со своей подругой на пляже / instagram.com/bellahadid

Фото она традиционно опубликовала в своем Instagram.

Белла Хадид с лучшей подругой / instagram.com/bellahadid

«Это ее день рождения! Мой особенный друг, я так тебя люблю и так благодарна за то, что ты есть», – написала Белла в подписи к снимкам.

На некоторых фото девушки в купальниках на пляже или совсем еще юные и топлес.

Юная Белла Хадид на фото справа / instagram.com/bellahadid

Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид побывала на ферме, где целовалась с конем.

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