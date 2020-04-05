Модель Белла Хадид показала эротические фото с подругой
17:37, 05 апреля 2020Звезды
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Серию снимков девушка опубликовала по случаю дня рождения своей лучшей подруги.
Хадид со своей подругой на пляже / instagram.com/bellahadid
23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая признана самой красивой женщиной в мире, поделилась серией снимков с подругой.
Фото она традиционно опубликовала в своем Instagram.
Белла Хадид с лучшей подругой / instagram.com/bellahadid
«Это ее день рождения! Мой особенный друг, я так тебя люблю и так благодарна за то, что ты есть», – написала Белла в подписи к снимкам.
На некоторых фото девушки в купальниках на пляже или совсем еще юные и топлес.
Юная Белла Хадид на фото справа / instagram.com/bellahadid
Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид побывала на ферме, где целовалась с конем.
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