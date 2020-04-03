Супермодель Белла Хадид на ферме целовалась с конем (фото)

Девушка поделилась серией снимков на природе.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая признана самой красивой женщиной в мире, побывала на ферме и поделилась серией снимков оттуда.

Читайте такжеСупермодель Белла Хадид засветила грудь в куртке на голое тело (фото)Фото она традиционно опубликовала в своем Instagram.

На одном из снимков Белла целует коня в стойле.

«Этот кристалл!» – написала девушка в подписи к снимкам.

В комментариях подписчики модели признаются ей в любви и пишут, что хотели бы оказаться на ее месте.

Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид в купальнике на карантине нежилась на солнышке.