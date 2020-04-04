Pink сообщила об инфицировании коронавирусом

Две недели назад у звезды и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса.

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что инфицировалась коронавирусной инфекцией.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПласидо Доминго, у которого обнаружили коронавирус, выписали из больницы

Она отметила, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса.

«К счастью, наш врач имел доступ к тестам, и мой дал положительный результат», – объяснила звезда.

Как сообщал УНИАН, британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «28 недель спустя», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Тор», «Мстители», и его супруга Сабрина, у которых ранее обнаружили коронавирус, прошли двухнедельный карантин без симптомов.