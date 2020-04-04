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Pink сообщила об инфицировании коронавирусом

09:38, 04 апреля 2020
Звезды
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В Pink – коронавирус / instagram.com/pink

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Она отметила, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса.

«К счастью, наш врач имел доступ к тестам, и мой дал положительный результат», – объяснила звезда.

Как сообщал УНИАН, британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «28 недель спустя», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Тор», «Мстители», и его супруга Сабрина, у которых ранее обнаружили коронавирус, прошли двухнедельный карантин без симптомов.

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Теги: #США#коронавирус