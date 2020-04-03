Ани Лорак поразила внешним видом на новом фото

Каролина не устает радовать своих подписчиков новыми снимками.

Сбежавшая в Россию опальная украинская певица Ани Лорак показала своим подписчикам в Instagram "карантинное" фото.

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Так, на своей странице "дива" похвасталась снимком, на котором она выглядит сногсшибательно.

Во-первых, 41-летняя Каролина заметно похудела. Во-вторых, она выбрала молодежный наряд - обтягивающие джинсы и черную кофту. В-третьих, она нанесла неброский макияж и собрала волосы в низкий хвост.

Многие в комментариях отметили, что артистка выглядит значительно моложе. И предполагают, что все дело - в новой влюбленности Ани.

"Как вы, мои дорогие? Чем занимаетесь на карантине?", - спросила Лорак своих подписчиков.

Ранее мегапопулярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась со своими подписчиками в Instagram очень милым фото, на котором она улыбается.