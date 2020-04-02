Леся Никитюк поразила смелым образом в ультраобтягивающей одежде (фото)
22:03, 02 апреля 2020Звезды
623 0
"1 или 2", - предложила телезвезда выбрать один из ее снимков.
Многие пишут, что Никитюк прекрасно выглядит / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху?" и "Орел и решка", показала новые соблазнительные фото.
Читайте такжеЛеся Никитюк снялась топлес (фото)
На снимках, опубликованных в Instagram, звезда позирует в кровати в нюдовом комплекте — ультраобтягивающем топе и велосипедках.
Первый кадр — Леся предстала полулежа с распущенными слегка вьющимися волосами и без косметики. Рядом с ней — ее собака. На второй фотографии Никитюк снялась сидя и оголив плоский животик.
"1 или 2", - предложила телезвезда выбрать один из ее снимков.
"Они очень сексуальные и бомбезные", "Просто богиня", "С глазами что сделала?", "Красотка", - пишут в комментариях.
Ранее популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото из Китая, на котором красуется посреди улицы в черной маске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter