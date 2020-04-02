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Леся Никитюк поразила смелым образом в ультраобтягивающей одежде (фото)

22:03, 02 апреля 2020
Звезды
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Многие пишут, что Никитюк прекрасно выглядит / instagram.com/lesia_nikituk

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На снимках, опубликованных в Instagram, звезда позирует в кровати в нюдовом комплекте — ультраобтягивающем топе и велосипедках. 

Первый кадр — Леся предстала полулежа с распущенными слегка вьющимися волосами и без косметики. Рядом с ней — ее собака. На второй фотографии Никитюк снялась сидя и оголив плоский животик. 

"1 или 2", - предложила телезвезда выбрать один из ее снимков.

"Они очень сексуальные и бомбезные", "Просто богиня", "С глазами что сделала?", "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото из Китая, на котором красуется посреди улицы в черной маске.

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Теги: #фото#Леся Никитюк