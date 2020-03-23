Леся Никитюк взбудоражила фото из Китая

На телезвезде – кожаная мини-юбка с молнией и черная куртка.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото из Китая, на котором красуется посреди улицы в черной маске.

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На телезвезде – кожаная мини-юбка с молнией и черная куртка. Дополнила свой стрит-стайл-образ леди Ле замшевыми полусапожками оливкового цвета.

В кадре бросаются в глаза длиннющие ноги Никитюк, многие восхищены ими.

"Китай задолго до карантина. Я еще тогда так радовалась...", - написала Леся.

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