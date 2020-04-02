"Ну что за скотство?": российская группа Little Big разгневала сеть несоблюдением карантина (видео)

В России уже введен карантин, и люди должны находиться на самоизоляции.

Российская группа Little Big разгневала сеть несоблюдением условий карантина. Так, фронтмен группы Илья Прусикин записал совместное видео с блогером Эльдаром Джараховым, в котором призвал своих фанатов снимать клипы. При этом в России уже введен карантин, и люди должны находиться на самоизоляции.

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"Серьезно? В карантин? Совесть где, упыри из Little Big? Вы чего творите, безмозглые. Только недавно Гузеева орала про гуляющих в карантин москвичей. А вы, значит, как и Волочкова, хр*н положили на карантин и тусите всей толпой. Клипы снимаете и других призываете. Ну что за скотство?", - прокомментировал видео Telegram-канал "НеМалахов".

"Почему вы не на расстоянии 2х метров друг от друга?!", - возмутился в комментариях один из подписчиков.