"Слишком много грима": Ани Лорак не узнали на новом фото

Подписчики приняли ее за другую украинскую звезду - Светлану Лободу.

41-летнюю украинскую певицу Ани Лорак не узнали на новом фото. Подписчики приняли ее за другую украинскую звезду - Светлану Лободу.

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Снимок Лорак разместила в своем Instagram.

"Наш Мир – это зеркало наших мыслей", - подписала она фото.

"Сначала думала, Лобода перекрасилась. Без макияжа Вам намного лучше, слишком много грима, до неузнаваемости", - написал один из комментаторов, собрав более 20-ти лайков. "Скоро все будут на одно лицо", "вот прям в точку, мне в начале показалось, что Бузова, потом Лобода, а нннеееттт - Ани", - поддержали другие комментаторы.