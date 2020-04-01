Нет симптомов: актер Идрис Эльба рассказал о борьбе с коронавирусом (видео)

По словам актера, они с женой Сабриной прошли двухнедельный карантин, но некоторое время должны "посидеть на месте".

Британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «28 недель спустя», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Тор», «Мстители», и его супруга Сабрина, у которых ранее обнаружили коронавирус, прошли двухнедельный карантин без симптомов.

Читайте такжеПласидо Доминго, у которого обнаружили коронавирус, выписали из больницыОб этом звезда фильмов Marvel сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По словам актера, худший период уже позади, однако, они все еще находятся на карантине.

«Хочу рассказать, как у нас дела. Мы оба чувствуем себя нормально, все еще нет симптомов. Мы прошли карантинный период, но в подвешенном состоянии. Мы не можем полететь домой, поэтому нам нужно немного посидеть на месте. Но в остальном у нас все хорошо. И мы так благодарны, что худшее, вероятно, осталось позади», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что актер Идрис Эльба заявил о положительном тесте на коронавирус.