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41-летняя Ани Лорак в белоснежном наряде показала идеальную фигуру (фото)

09:03, 31 марта 2020
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Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим фото / скриншот
Instagram Ани Лорак

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Девушка опубликовала его в своих InstaStories.

В кадре на певице был надет белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки. Наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру 41-летней Каролины.

"Оставайтесь дома, никогда не сдавайтесь", - написала Каролина на снимке. 

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Теги: #Ани Лорак#Лорак