41-летняя Ани Лорак в белоснежном наряде показала идеальную фигуру (фото)
09:03, 31 марта 2020Звезды
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В кадре на певице был надет белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки.
Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим фото / скриншот
Работающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим фото.
Instagram Ани Лорак
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Девушка опубликовала его в своих InstaStories.
В кадре на певице был надет белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки. Наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру 41-летней Каролины.
"Оставайтесь дома, никогда не сдавайтесь", - написала Каролина на снимке.
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