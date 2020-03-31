41-летняя Ани Лорак в белоснежном наряде показала идеальную фигуру (фото)

В кадре на певице был надет белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки.

Работающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим фото. Читайте такжеЭмили Ратаковски без бюстгальтера показала свою фигуру во всей красе (фото) Девушка опубликовала его в своих InstaStories. В кадре на певице был надет белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки. Наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру 41-летней Каролины. "Оставайтесь дома, никогда не сдавайтесь", - написала Каролина на снимке.

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