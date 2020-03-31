Эмили Ратаковски без бюстгальтера показала свою фигуру во всей красе (фото)
08:43, 31 марта 2020Звезды
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Модель позирует, лежа на полу в обнимку со своей собакой.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.
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Снимок размещен в ее Instagram.
Модель позирует, лежа на полу в обнимку со своей собакой. На девушке надеты лишь трусики, а на плечи накинута кофточка. Бюстгальтер она не надела.
Всего за 5 часов снимок набрал почти 800 тысяч лайков.
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