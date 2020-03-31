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Эмили Ратаковски без бюстгальтера показала свою фигуру во всей красе (фото)

08:43, 31 марта 2020
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Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок размещен в ее Instagram.

Модель позирует, лежа на полу в обнимку со своей собакой. На девушке надеты лишь трусики, а на плечи накинута кофточка. Бюстгальтер она не надела. 

Всего за 5 часов снимок набрал почти 800 тысяч лайков. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски