Анализ на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным
09:02, 30 марта 2020Звезды
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Ранее известный российский певец Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Об этом он сообщил в своем Instagram / Фото: showbiz.mediasole.ru
Российский певец Игорь Николаев сообщил, что его анализ на коронавирус оказался отрицательным.
Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав подтверждающее фото с результатами анализов.
Instagram Игорь Николаев
"Долгожданный результат: COVID-19 "отрицательно". Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход", - написал Николаев.
Как сообщал УНИАН, ранее известный российский певец Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
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