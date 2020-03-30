Анализ на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным

Ранее известный российский певец Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Российский певец Игорь Николаев сообщил, что его анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав подтверждающее фото с результатами анализов.

"Долгожданный результат: COVID-19 "отрицательно". Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход", - написал Николаев.

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский певец Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.