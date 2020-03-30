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Анализ на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным

09:02, 30 марта 2020
Звезды
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Об этом он сообщил в своем Instagram / Фото: showbiz.mediasole.ru

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав подтверждающее фото с результатами анализов. 

Instagram Игорь Николаев

"Долгожданный результат: COVID-19 "отрицательно". Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход", - написал Николаев. 

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский певец Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Теги: #певец#коронавирус