Жена певца Игоря Николаева, у которого подозревают коронавирус, прокомментировала его состояние

Она попросила не звонить Николаеву и пояснила, что ему сейчас нельзя нервничать.

Юлия Проскурякова, жена госпитализированного с подозрением на коронавирус российского певца Игоря Николаева, прокомментировала его состояние.

Она опубликовала пост своем Instagram-аккаунте.

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«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас!», - написала супруга музыканта.

Она попросила не звонить Николаеву и пояснила, что ему сейчас нельзя нервничать. По ее словам, композитору нужно отдохнуть, пока не придут результаты теста на COVID-19. «До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем: ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!», - заявила Проскурякова.

Как сообщал УНИАН, известный российский певец Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.