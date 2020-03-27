"Я была не права": застрявшая в России MARUV прокомментировала свое скандальное заявление об Украине

MARUV отметила, что была не права, когда накинулась на украинское консульство с обвинениями и жалобами о том, что ее не хотят возвращать домой.

Украинская певица MARUV не выдержала большого количества негативных комментариев, которые на нее льются в соцсети, и решила ответить хейтерам.

Исполнительница поделилась, что каждый день становится жертвой булинга и ее это сильно обижает. Новый пост она опубликовала в своем Instagram.

"Почему вы считаете, что ваша позиция - единственно правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средневековья. Мы давно уже ушли вперед и выросли до демократии и свободы слова и выбора", - отметила артистка.

MARUV считает, что люди ее угнетают из-за "своей нереализованности в жизни". "Потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовольствие, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас", - написала исполнительница.

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Она также отметила, что была не права, когда накинулась на украинское консульство с обвинениями и жалобами о том, что ее не хотят возвращать домой.

"Я была не права вчера, что так резко выразилась касательно ситуации с возвращением в Украину. Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию", - сказала певица.

Как сообщал УНИАН, MARUV застряла в России из-за карантина и записала гневное обращение.