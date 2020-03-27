"Я была не права": застрявшая в России MARUV прокомментировала свое скандальное заявление об Украине
Украинская певица MARUV не выдержала большого количества негативных комментариев, которые на нее льются в соцсети, и решила ответить хейтерам.
Исполнительница поделилась, что каждый день становится жертвой булинга и ее это сильно обижает. Новый пост она опубликовала в своем Instagram.
"Почему вы считаете, что ваша позиция - единственно правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средневековья. Мы давно уже ушли вперед и выросли до демократии и свободы слова и выбора", - отметила артистка.
Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь - это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом - это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое - это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально! Продолжение в комментариях👇
MARUV считает, что люди ее угнетают из-за "своей нереализованности в жизни". "Потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовольствие, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас", - написала исполнительница.
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Она также отметила, что была не права, когда накинулась на украинское консульство с обвинениями и жалобами о том, что ее не хотят возвращать домой.
"Я была не права вчера, что так резко выразилась касательно ситуации с возвращением в Украину. Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию", - сказала певица.
Как сообщал УНИАН, MARUV застряла в России из-за карантина и записала гневное обращение.