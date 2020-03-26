"Похоже на предвзятое отношение": MARUV застряла в России из-за карантина и записала гневное обращение (видео)

MARUV заявила, что не могла по объективным причинам уехать раньше, а в консульстве ей якобы заявляют, что "все, кто хотел выехать, уже выехали".

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно давала концерт в России, застряла там из-за карантина и теперь не может вернуться в Украину.

Девушка записала гневное обращение в Instagram обвинив украинское консульство в предвзятом отношении и в том, что они якобы не достаточно ей помогают.

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"Я просто в шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это самое кон***ое консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто скидывает, даже не берут трубку", - пожаловалась артистка.

MARUV заявила, что не могла по объективным причинам уехать раньше, а в консульстве ей якобы заявляют, что "все, кто хотел выехать, уже выехали".

"Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России", - эмоционально высказалась на видео MARUV.