«Голос країни-10»: стало известно, как зрители смогут использовать билеты на прямые эфиры шоу

Прямые эфиры юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни» пройдут без зрителей в зале

В связи с продолжением карантина через COVID-19 на телеканале «1 + 1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу «Голос країни». Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся и пройдут без зрителей.

Каждый, кто приобрел билет на прямые эфиры и генеральные репетиции «Голосу країни-10», сможет использовать его, посетив любое другое шоу телеканала «1+1», съемки которого состоятся после завершения карантина. Также зрители смогут вернуть билеты.

Больше информации о возвращении и возможности использования приобретенных билетов можно получить у главного дистрибьютора проекта - Kontramarka.ua. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте https://kontramarka.ua/ru , или позвонить на горячую линию по телефону: 0800305025.

Напомним, этап «нокауты» вокального шоу «Голос країни» решили продлить - телезрители увидят сразу четыре программы вместо двух, которые были отсняты заранее. Каждый эфир «нокаутов» будет посвящен отдельной команде. Первыми за победу в «нокаутах» соревновались участники из команды MONATIK. К прямым эфирам из этой команды попали: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли, современный гуцул Сергей Роман и кавер-вокалистка из Харькова Мелен пасс. Звезду сериала «Школа» Марию Кондратенко, согласно новым правилам, «украл» Дан Балан, поэтому она автоматически попадает в прямые эфиры в составе его команды. Уже в это воскресенье за ​​участие в прямых эфирах будут бороться подопечные команды Дана Балана.

Смотрите вокальное шоу «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1".

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Смотреть «Голос країни» на телеканале «1+1» можно online, зарегистрировавшись на сайте https://1plus1.video/ или в мобильном приложении 1plus1.video.