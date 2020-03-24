Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
14:52, 24 марта 2020Звезды
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В больницу Лещенко попал еще вчера. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Льву Лещенко 78 лет / PhotoXPress.ru
Певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва). У артиста подозрение на коронавирус.
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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В больницу Лещенко попал еще вчера. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Отметим, что Льву Лещенко 78 лет.
Как сообщал УНИАН, ранее актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах.
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