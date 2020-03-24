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Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

14:52, 24 марта 2020
Звезды
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Льву Лещенко 78 лет / PhotoXPress.ru

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В больницу Лещенко попал еще вчера. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Отметим, что Льву Лещенко 78 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах.

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Теги: #певец#Лещенко