Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

В больницу Лещенко попал еще вчера. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Певца Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке (Москва). У артиста подозрение на коронавирус. Читайте также"Эликсир молодости выпила?": 66-летняя Елена Степаненко удивила помолодевшим видом (фото) Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В больницу Лещенко попал еще вчера. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Отметим, что Льву Лещенко 78 лет. Как сообщал УНИАН, ранее актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах.

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