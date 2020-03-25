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Умерла актриса, сыгравшая Надю в фильме "Девчата"

13:21, 25 марта 2020
Звезды
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Инна Макарова умерла на 94-м году жизни / кадр из фильма

Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук.

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"Инна Михайловна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова" и "Молодая гвардия". Наибольшую известность получила благодаря роли Нади, возлюбленной Ксан Ксаныча, в известном советском фильме "Девчата".

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Теги: #фильмы#актриса