Умерла актриса, сыгравшая Надю в фильме "Девчата"

Наибольшую известность актриса получила благодаря роли Нади, возлюбленной Ксан Ксаныча, в известном советском фильме "Девчата".

Советская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук.

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"Инна Михайловна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Макарова снималась в фильмах "Женитьба Бальзаминова" и "Молодая гвардия". Наибольшую известность получила благодаря роли Нади, возлюбленной Ксан Ксаныча, в известном советском фильме "Девчата".