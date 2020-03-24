Каменских в облегающем гольфе рассказала, чем занимается во время карантина (фото)

Звезда напомнила о важности правильного распределения времени.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась советами с подписчиками относительно досуга во время карантина.

Об этом идет речь в новой публикации Каменских в Instagram.

По ее словам, во время удаленной работы и пребывания дома нужно выделять время на полезные курсы, на себя и свои планы.

"Главное, это время правильно распределить и заняться чем-то, кроме штурма сайтов с сериалами. Сейчас основные виды моей деятельности дома - это работа удаленно, спорт и онлайн-тренировки с вами, искусство и музыка, книги и личностное развитие", - написала она.

Для поста звезда выбрала свое фото в облегающем белом гольфе.

Подписчики снимок и содержание публикации оценили. "Спасибо за такое прекрасное фото", "Очень красивая", "Куколка шикарная красавица", "Внеземная красота", "Очень полезный пост", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских в красных лосинах и топе похвасталась стройным телом.