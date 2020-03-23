Каменских в красных лосинах и топе похвасталась стройным телом

Певица проанонсировала фитнес-тренировки, которые она решила проводить для своих поклонников онлайн.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, похвасталась подписчикам стройным телом.

Новую фотографию Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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На снимке Настя Каменских сидит в заманчивой сексуальной позе и смотрит в камеру. Одетая в красно-черный спортивный топ и лосины, она будто хвастается своими кислотно-оранжевыми кроссовками. Яркий свет солнца с окна придает легкости ее небрежно уложенным волосам. Настя на фотографии довольна собой - она смело показывает себя без макияжа.

Певица проанонсировала фитнес-тренировки, которые она решила проводить для своих поклонников онлайн в связи с карантином из-за пандемии смертельного коронавируса.

«Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко. Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина мы с вами регулярно будет заниматься вместе», - написала она.

«Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!» - подчеркнула Настя Каменских.

Как сообщал УНИАН, 32-летняя Каменских показала свое лицо без макияжа.