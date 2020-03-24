Эпатажная MARUV раздвинула ноги в провокационной фотосессии

На фото певица позирует в черной рубашке, прозрачных колготках в горошек и закрытых туфлях на высоком каблуке.

Эпатажная украинская певица MARUV снялась в новой провокационной фотосессии.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

Читайте также"Эликсир молодости выпила?": 66-летняя Елена Степаненко удивила помолодевшим видом (фото)Певица отметила, что это была ее первая фотосессия с фотографом Олегом Фениксом, и что с момента, когда она была сделана уже прошел год.

На фото певица позирует в черной рубашке, прозрачных колготках в горошек и закрытых туфлях на высоком каблуке.

Всего за 20 минут снимок собрал около пяти тысяч лайков.