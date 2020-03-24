Эпатажная MARUV раздвинула ноги в провокационной фотосессии
12:24, 24 марта 2020Звезды
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На фото певица позирует в черной рубашке, прозрачных колготках в горошек и закрытых туфлях на высоком каблуке.
Певица отметила, что это была ее первая фотосессия / Instagram MARUV
Эпатажная украинская певица MARUV снялась в новой провокационной фотосессии.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
Instagram MARUV
Читайте также"Эликсир молодости выпила?": 66-летняя Елена Степаненко удивила помолодевшим видом (фото)Певица отметила, что это была ее первая фотосессия с фотографом Олегом Фениксом, и что с момента, когда она была сделана уже прошел год.
На фото певица позирует в черной рубашке, прозрачных колготках в горошек и закрытых туфлях на высоком каблуке.
Всего за 20 минут снимок собрал около пяти тысяч лайков.
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