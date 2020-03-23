Вера Брежнева очаровала нежным фото

К посту экс-"виагра" прикрепила нежный снимок.

Известная украинская певица, экс-участница группы "Виа Гра" Вера Брежнева показала и рассказала, чем занимается на карантине из-за бушующего коронавируса COVID-19.

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Соответствующий пост и снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка сообщила, что даже в такой ситуации она видит плюсы.

По словам Брежневой, теперь у нее появилось много свободного времени и она может заняться делами, до которых не раньше не доходили руки.

"Расскажите, что интересного/полезного/нового делаете вы, оставаясь дома", - спросила знаменитость своих подписчиков.

К посту экс-"виагра" прикрепила нежное фото, на котором она позирует лежа, ее волосы распущены, а на лице - минимум макияжа. Многие, судя по комментариям, восхищены естественной красотой Веры.

Ранее певица Светлана Лобода показала снимок, на котором позирует в черных мини-шортах с высокой талией, крохотном топе такого же цвета и серебристом пиджаке.Такой наряд оголил сочную грудь и идеально плоский животик артистки.