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Светлана Лобода показалась в крохотном топе и мини-шортах (фото)

16:43, 22 марта 2020
Звезды
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Лобода любит эпатировать своими образами / instagram.com/lobodaofficial/

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На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в черных мини-шортах с высокой талией, крохотном топе такого же цвета и серебристом пиджаке.Такой наряд оголил сочную грудь и идеально плоский животик Лободы.

Дополнила образ "суперзвезда" распущенными волосами и макияжем. 

"Моя дочь всегда говорит мне, мама, ты такая другая , когда "в образе", прям как "снежная королева", - написала в посте Светлана.

Лобода любит эпатировать своими образами / instagram.com/lobodaofficial

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram фото с бэкстейджа съемок новой видеоработы на песню "Обещаю". В кадрах "дива" появилась в разных образах.

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Теги: #фото#Светлана Лобода