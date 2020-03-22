Светлана Лобода показалась в крохотном топе и мини-шортах (фото)

Наряд оголил сочную грудь и идеально плоский животик исполнительницы.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала откровенно сексуальный образ.

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На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в черных мини-шортах с высокой талией, крохотном топе такого же цвета и серебристом пиджаке.Такой наряд оголил сочную грудь и идеально плоский животик Лободы.

Дополнила образ "суперзвезда" распущенными волосами и макияжем.

"Моя дочь всегда говорит мне, мама, ты такая другая , когда "в образе", прям как "снежная королева", - написала в посте Светлана.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram фото с бэкстейджа съемок новой видеоработы на песню "Обещаю". В кадрах "дива" появилась в разных образах.