Танцы и книги: сексуальная Ратаковски показала, чем занимается на карантине (фото, видео)

Модель опубликовала видео зажигательного танца.

Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски, как и многие звезды, самоизолировалась в связи с распространением опасного коронавируса нового типа.

Читайте такжеКоронавирусом заразилась еще одна голливудская актриса из Украины (фото)В своем Instagram девушка продемонстрировала, как коротает будни дома.

На фото видно, что часть времени модель проводит в постели за чтением книг.

Также она опубликовала видео зажигательного танца – одного из недавних TikTok-трендов.

«Оставайтесь дома, плиз», – написала она в подписи к видео.

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски показала фото, на котором ей 17 лет.