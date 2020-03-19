"Голая и невинная": Ратаковски показала фото, на котором ей 17 лет
13:50, 19 марта 2020Звезды
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На снимке юная модель запечатлена топлес, однако видны только обнаженные плечи.
Instagram Эмили Ратаковски
Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски показала фото топлес, на котором ей 17 лет.
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Черно-белый снимок актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке юная модель запечатлена топлес, однако видны только обнаженные плечи. Ратаковски позирует с распущенными волосами и без макияжа. Она немого приоткрыла рот и приподняла плечи.
«Просматривая архив. Мне только что исполнилось 17 на это фото», - подписала Ратаковски.
Подписчики отметили, что Ратаковски выглядит довольно взрослой на снимке, но в то же время очень невинно. "Голая и невинная", - написал один и поклонников актрисы.
Instagram Эмили Ратаковски
Как сообщал УНИАН, Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото, на котором засветила обнаженную грудь.
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