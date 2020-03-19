"Голая и невинная": Ратаковски показала фото, на котором ей 17 лет

На снимке юная модель запечатлена топлес, однако видны только обнаженные плечи.

Известная супермодель и актриса Эмили Ратаковски показала фото топлес, на котором ей 17 лет.

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Черно-белый снимок актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке юная модель запечатлена топлес, однако видны только обнаженные плечи. Ратаковски позирует с распущенными волосами и без макияжа. Она немого приоткрыла рот и приподняла плечи.

«Просматривая архив. Мне только что исполнилось 17 на это фото», - подписала Ратаковски.

Подписчики отметили, что Ратаковски выглядит довольно взрослой на снимке, но в то же время очень невинно. "Голая и невинная", - написал один и поклонников актрисы.

Как сообщал УНИАН, Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото, на котором засветила обнаженную грудь.