"Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото
Уехавшая в Россию украинская певица Ани Лорак недавно представила клип на песню "Обещаю".
Читайте такжеЛеся Никитюк снялась топлес (фото)
Фото с бэкстейджа съемок новой видеоработы артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах "дива" появилась в разных образах.
Так, первый "лук" - в тренче цвета слоновой кости с тонким ремнем и небрежно уложенными волосами с боковой челкой.
Второй образ — белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки. Наряд удачно подчеркнул роскошную фигуру 41-летней Каролины.
На третьем снимке Лорак предстала в топе бежевого цвета и облегающей юбке в тон, пиджаке такого же цвета и в сапогах-ботфортах на шпильке.
Последний "лук" - довольно провокационный: он состоит из короткого черного топа, белых брюк и пиджака оверсайз.
Многие восхищены красотой Ани Лорак, но некоторые считают, что она сильно изменилась не без помощи пластических хирургов.
Ранее на своей странице в Instagram артистка Светлана Лобода опубликовала фото в откровенном платье с леопардовым принтом, оголив на камеру бедро и ягодицы. Кажется, что "суперзвезда" без трусиков.