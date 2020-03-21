"Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото

Некоторые наряды оголяют ее идеально плоский живот.

Уехавшая в Россию украинская певица Ани Лорак недавно представила клип на песню "Обещаю".

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Фото с бэкстейджа съемок новой видеоработы артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах "дива" появилась в разных образах.

Так, первый "лук" - в тренче цвета слоновой кости с тонким ремнем и небрежно уложенными волосами с боковой челкой.

Второй образ — белоснежный кроп-топ с рукавами и такого же цвета брюки. Наряд удачно подчеркнул роскошную фигуру 41-летней Каролины.

На третьем снимке Лорак предстала в топе бежевого цвета и облегающей юбке в тон, пиджаке такого же цвета и в сапогах-ботфортах на шпильке.

Последний "лук" - довольно провокационный: он состоит из короткого черного топа, белых брюк и пиджака оверсайз.

Многие восхищены красотой Ани Лорак, но некоторые считают, что она сильно изменилась не без помощи пластических хирургов.

Ранее на своей странице в Instagram артистка Светлана Лобода опубликовала фото в откровенном платье с леопардовым принтом, оголив на камеру бедро и ягодицы. Кажется, что "суперзвезда" без трусиков.