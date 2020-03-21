Светлана Лобода вышла в свет в откровенном наряде (фото)

14:31, 21 марта 2020
Звезды
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Лобода предстала в леопардовом наряде / instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото в откровенном платье с леопардовым принтом, оголив на камеру бедро и ягодицы. Кажется, что "суперзвезда" без трусиков. У комментариях спрашивают: "Трусы забыла?".

В кадре звезда позирует на улице в Майами в наряде со слишком высоким разрезом. Дополнила образ Лобода распущенными вьющимися волосами и украшениями на пальцах.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.

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Теги: #фото#Светлана Лобода