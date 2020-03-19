Я жадно хочу создать: Седокова подразнила сеть откровенным топом и рассказала, о чем мечтает

Певица рассказала о съемках своего шоу.

Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в РФ, рассказала в Instagram о работе над своим проектом «Квартира 69», а заодно и порадовала своих поклонников новым откровенным фото.

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«Все позади. Мы сняли «Квартиру 69». От идеи до осуществления 2,5 месяца, миллиард препятствий и команда неординарных сумасшедших», - рассказала она.

По словам Седоковой, она давно чувствовала в себе потенциал, чтобы стать ведущей, но на ТВ ее не считали интересной. В конце концов она решила сделать шоу сама.

«Мне предлагали вести какую-то рубрику про детское питание и объявлять хит-парад: невероятная Лобода на первом месте нашего чарта! Согласна. Объявила, но каждый раз, проходя мимо камер, я чувствовала, как меня туда тянет. Как я жадно хочу создать. Я умею. Я знаю. Диплом о высшем образовании по специальности ведущая . Я же могу ! Вот она я!! Но я все время была недостаточно хороша для них», - посетовала певица.

«Спасибо моей команде, спасибо моим героям. Вы невероятные и я за вас всех порву! Я вас взяла! А вы взяли меня!!! И все, о чем я сейчас мечтаю, чтобы нас взял наш зритель», - заключила она.

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