Я жадно хочу создать: Седокова подразнила сеть откровенным топом и рассказала, о чем мечтает
Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в РФ, рассказала в Instagram о работе над своим проектом «Квартира 69», а заодно и порадовала своих поклонников новым откровенным фото.
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«Все позади. Мы сняли «Квартиру 69». От идеи до осуществления 2,5 месяца, миллиард препятствий и команда неординарных сумасшедших», - рассказала она.
По словам Седоковой, она давно чувствовала в себе потенциал, чтобы стать ведущей, но на ТВ ее не считали интересной. В конце концов она решила сделать шоу сама.
«Мне предлагали вести какую-то рубрику про детское питание и объявлять хит-парад: невероятная Лобода на первом месте нашего чарта! Согласна. Объявила, но каждый раз, проходя мимо камер, я чувствовала, как меня туда тянет. Как я жадно хочу создать. Я умею. Я знаю. Диплом о высшем образовании по специальности ведущая . Я же могу ! Вот она я!! Но я все время была недостаточно хороша для них», - посетовала певица.
«Спасибо моей команде, спасибо моим героям. Вы невероятные и я за вас всех порву! Я вас взяла! А вы взяли меня!!! И все, о чем я сейчас мечтаю, чтобы нас взял наш зритель», - заключила она.
В восемь вечера пришла осознанность. Все позади. Мы сняли #Квартира69 От идеи до осуществления 2,5 месяца, миллиард препятствий и команда неординарных сумасшедших. С мировой пандемией я ещё не боролась, но должна вам признаться. Я вас обманула. Меня не взяли на телек. Я хотела на Матч Тв, но мне сказали я не интересна. Мне не предложили вести ни на Пятнице ни на ТНТ. Меня не взяли вести на Первый, меня не взяли в жюри на НТВ. Мне предлагали вести какую-то рубрику про детское питание и объявлять хит-парад: невероятная Лобода на первом месте нашего чарта! Согласна. Объявила, но каждый раз, проходя мимо камер, я чувствовала, как меня туда тянет. Как я жадно хочу создать. Я умею. Я знаю. Диплом о высшем образовании по специальности Ведущая . Я же могу ! Вот она я!! Но я все время была недостаточно хороша для них. Больших боссов на ТВ, знаете как тот человек , который занимает постоянно второе место )) Да и мной очень сложно управлять, невозможно. Я же врать не люблю, не умею. И вот проснувшись однажды утром я поняла, что для того, чтобы осуществить свою мечту, тебе не нужно одобрение других. Я просто написала тут в инсте - Я буду делать шоу, кто со мной... Я не знаю, что будет дальше. Мы все сегодня в счастливом ауте и невероятной любви от того, что создали. Спасибо моей команде , спасибо моим героям ❤️ Вы невероятные и я за вас всех порву ! Я вас взяла ! А вы взяли меня !!! И все, о чем я сейчас мечтаю, чтобы нас взял наш зритель ❤️❤️❤️ #скоро @69apt Боритесь за свои мечты, собирайте свою команду , идите за теми, кто в вас верит! Все будьте хорошо, обещаю ❤️
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