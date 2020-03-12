Седокова засветила декольте и рассказала о "поворотном дне" в жизни (фото)

Певица прокомментировала ограничения США из-за коронавируса.

Украинская певица, давно проживающая и гастролирующая в РФ, прокомментировала запрет США на въезд для жителей Европы из-за коронавируса.

Сегодняшний день она назвала "поворотным в жизни каждого из нас", о чем сообщила в своем Instagram.

"Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит я не смогу увидеть Мо. Потом оказалось, что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация. Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки ????? Мыть руки , Карл !!!!", - возмутилась певица.

Она добавила, что боится того, что "эта ситуация рассорит нас всех, и мы ещё больше закроем свои лица и сердца".

Пост в соцсети она сопроводила своим фото в платье с вырезом, на котором хорошо видно декольте певицы.

Как сообщал УНИАН, ранее записала дуэтную песню с Мишей Марвиным, где спела на украинском языке.