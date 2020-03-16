Наоми Кэмпбелл на прогулке с ребенком не снимает резиновых перчаток (фото)
Известная супермодель Наоми Кэмпбелл защищается от вирусов везде и всегда. Так, даже на прогулке с крестником она предпочитает не снимать резиновых перчаток.
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Фото со своей прогулки с ребёнком она опубликовала в Instagram.
"Сегодня я провела несколько часов с моим крестником просто гуляя по пирсу. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я стояла на улице в Нью-Йорке, не думая о том, где мне нужно быть в течение следующих 30 минут. Но сегодня было безмятежно и ясно...", - подписала снимок знаменитость.
Напомним, ранее Наоми показала свой защитный костюм для путешествий. С началом эпидемии коронавируса супермодель предпочитает путешествовать в защитном комбинезоне, латексных перчатках, очках и маске.