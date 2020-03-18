Спасибо за вечер: Лобода с букетом цветов заинтриговала поклонников (фото)

Певица опубликовала новое фото с многозначительным комментарием.

Украинская певца Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, заинтриговала поклонников, опубликовав новый снимок в своем микроблоге в Instagram.

Читайте такжеЛобода в бикини показала "ноги от ушей" (фото)

"Спасибо за вечер. Есть о чем подумать", - загадочно подписала снимок певица.

На фото артистка пьет напиток из стаканчика, а в руках держит букет цветов.

Неоднозначный комментарий к фото заинтриговал фоловеров певицы.

"Что за вечер?", "Интрига", - поспешили прокомментировать поклонники.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Им приписывают роман, однако селебретис никак не комментируют ситуацию, чем еще больше подогревают интерес публики.