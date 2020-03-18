цей матеріал доступний українською

Спасибо за вечер: Лобода с букетом цветов заинтриговала поклонников (фото)

20:30, 18 марта 2020
Звезды
91 0
Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певца Светлана Лобода, давно живущая и выступающая в России, заинтриговала поклонников, опубликовав новый снимок в своем микроблоге в Instagram.

Читайте такжеЛобода в бикини показала "ноги от ушей" (фото)

"Спасибо за вечер. Есть о чем подумать", - загадочно подписала снимок певица.

На фото артистка пьет напиток из стаканчика, а в руках держит букет цветов.

Неоднозначный комментарий к фото заинтриговал фоловеров певицы.

"Что за вечер?", "Интрига", - поспешили прокомментировать поклонники.

Напомним, в СМИ ранее неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Им приписывают роман, однако селебретис никак не комментируют ситуацию, чем еще больше подогревают интерес публики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода#Лобода