Линдеманн и пытки: Лобода заинтриговала сеть странным посланием (фото)

С помощью фотошопа Лобода выступила в роли допрашиваемого, а Собчак - в роли нацистки.

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников необычным коллажом. Она предстала на допросе у Ксении Собчак.

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Артистка взяла за основу кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны". Девушка сидела на стуле в кабинете сотрудницы гестапо. Та показывала жертве фотографию и допытывала ее. С помощью фотошопа Лобода выступила в роли допрашиваемого, а Собчак - в роли нацистки. На снимке оказался лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Как сообщал УНИАН, украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа на песню "Новый Рим". На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео.