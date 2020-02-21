Линдеманн и пытки: Лобода заинтриговала сеть странным посланием (фото)
10:28, 21 февраля 2020Звезды
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С помощью фотошопа Лобода выступила в роли допрашиваемого, а Собчак - в роли нацистки.
Артистка взяла за основу кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников необычным коллажом. Она предстала на допросе у Ксении Собчак.
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Артистка взяла за основу кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны". Девушка сидела на стуле в кабинете сотрудницы гестапо. Та показывала жертве фотографию и допытывала ее. С помощью фотошопа Лобода выступила в роли допрашиваемого, а Собчак - в роли нацистки. На снимке оказался лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Как сообщал УНИАН, украинская певица, работающая в России, Светлана Лобода продолжает дразнить поклонников кадрами из нового клипа на песню "Новый Рим". На этот раз певица опубликовала короткий тизер к предстоящему видео.
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